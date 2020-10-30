Турция планирует на БПЛА “Bayraktar” устанавливать двигатели местного производства

Министерство оборонной промышленности Турции намерено на БПЛА “Bayraktar” устанавливать двигатели местного производства.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил технический директор компании “BayKar” Сельчук Байрактар.

Байрактар отметил, что компания начала испытания двигателя несколько недель назад.

БПЛА “Bayraktar “широко использовались в ходе агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха. В результате международного давления несколько стран отказались поставлять в Турцию запасные части для Bayraktar. Кроме того, система ПВО Арцаха неоднократно заявляла об их уничтожении. Премьер-министр Никол Пашинян на своей странице в Facebook также сообщал об уничтожении более 10 таких БПЛА.