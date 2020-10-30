Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер предупредила, что некоторые люди хотели бы устроить беспорядки в городе в день выборов 3 ноября, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы также знаем, что некоторые люди хотели бы устроить хаос или беспорядки. У нас нет какой-то конкретной информации на этот счет. Но мы скажем, что готовимся к тому, чтобы гарантировать безопасность в городе", - заявила она во время онлайн-конференции.

"Мы пока не обращались с дополнительными запросами к Национальной гвардии. Однако она находится в состоянии тревоги на случай, если нам будет необходимо изменить это положение", - подчеркнула она.

Она также призвала граждан воспользоваться возможностью проголосовать досрочно и не ждать до последнего момента.