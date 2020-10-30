Там, где Турция хочет создать проблемы, она посылает туда джихадистов

Турецкий фактор является важнейшим в провале третьей попытки прекращения огня в на карабахском фронте. В беседе с «Арменпресс» глава Армянского национального комитета Европы АРФ Дашнакцутюн Гаспар Карапетян отметил, что у президента Азербайджана Ильхама Алиева нет возможности принимать решение, решения принимает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

“Какова политика Турции в последнее время? Турция решила повсюду создавать проблемы, пытаясь заставить принимать ее в регионе как крупнейшую державу. Создавались вопросы в Восточном Средиземноморье, в Сирии, Ливии, на Кипре и в Греции. И теперь она через Азербайджан пытается продвигать свою политику и в этом регионе ”, - сказал Гаспар Карапетян, добавив, что, видя эти деструктивные процессы, он не особенно оптимистичен в отношении предстоящих встреч министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Женеве.

За этот период была проделана серьезная работа в сфере пропаганды, выдвигался тезис, согласно которому в агрессивных действиях, развязанных Азербайджаном против Арцаха, присутствует геноцидальный почерк Турции. Гаспар Карапетян отметил, что активно работали и армянская дипломатия, и структуры диаспоры. На пленарном заседании Европарламента все, кроме пяти членов, осудили действия Турции и Азербайджана, присутствие наемников и их военные преступления. Кроме того, выступила и диаспора: десятки тысяч армян каждый день блокировали улицы и дороги, требуя от местных властей прекратить продажу оружия Турции.

В области пропаганды была проделана большая работа. Армянские национальные комитеты, армянские организации в разных странах мира смогли поднять этот вопрос, привлечь внимание общественности и политиков. Работая с европейцами, мы объясняем, что для джихадистов нет границ. Турция пошлет джихадистов туда, где захочет создать проблемы”, - сказал Гаспар Карапетян.

Говоря о предстоящих мероприятиях, Гаспар Карапетян отметил, что работа должна вестись по всем направлениям, с упором на сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Россию он считает вероятным игроком в прекращении боевых действий против Арцаха. По мнению Гаспара Карапетяна, Россия должна быть решительнее, учитывая, что у нее союзнические отношения с Арменией. Кроме того, проблема терроризма угрожает и ей, со временем террористы подойдут к ее границам.

Говоря о возможности признания независимости Арцаха на данном этапе, Гаспар Карапетян отметил, что на данный момент в странах-членах ЕС это не перспективно, но возможно создание соответствующей атмосферы в этом направлении, что и делается. В этом контексте важны признания независимости различными городскими советами, постановка вопроса о праве Арцаха на самоопределение рядом политиков. Он подчеркнул, что Армения должна посылать сигналы, что этот вопрос находится на рассмотрении.

Гаспар Карапетян коснулся также и вопроса о визите в Армению европейских депутатов. По его словам, визиты в Армению не проблема, в настоящее время существует проблема безопасности, связанная с визитами в Арцах.

“Как вам известно, группа европейских депутатов приехала в Армению, но по соображениям безопасности не смогла поехать в Арцах. Степанакерт бомбили. Сейчас мы работаем с руководством Арцаха, что делать дальше, понять сможем ли мы привозить туда депутатов или политиков. Позвольте мне сказать, что да, есть люди, которые хотят посетить Арцах”, - добавил Гаспар Карапетян.

Анна Гзирян