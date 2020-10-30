Вьетнам намерен в декабре провести совещание министров обороны стран АСЕАН

Совещание министров обороны стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которое в 2020 году организует Вьетнам как действующий председатель этого регионального блока, состоится в декабре. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу армейская газета "Куан дой нян зан" со ссылкой на заместителя министра национальной обороны Вьетнама Нгуен Чи Виня.

По его словам, на прошедшем заседании руководства Минобороны, посвященном вопросам международной деятельности, было принято решение о сроках и формате проведения 14-го совещания министров обороны стран - членов АСЕАН (СМОА) и 7-го совещания министров обороны стран - членов АСЕАН с партнерами по диалогу (СМОА плюс). Оба эти мероприятия состоятся в первой половине декабря в режиме телеконференции.

В феврале 2020 года Вьетнам уже провел неформальную встречу глав оборонных ведомств стран Ассоциации, основными темами которой стали вопросы региональной безопасности и борьба с распространением коронавируса. Эти дискуссии, как ожидается, будут продолжены и на предстоящих встречах СМОА и "СМОА плюс".