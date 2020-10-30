Замглавы МИД Ирана считает неприемлемым нападение на больницу

Заместитель министра иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи, прибывший в Ереван для представления инициативы Ирана по решению карабахского конфликта, считает, что необходимо как можно скорее принять решение о мирном процессе и открыть путь к миру.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Государственной телерадиокомпании Ирана.

Он отметил, прискорбно, что растет число жертв. “Нападения на мирное население однозначно предосудительны, в том числе и на больницу. Гибель невинных людей, однозначно неприемлема. Мы надеемся, что путь к миру будет проложен как можно скорее. Этот вопрос был в основе моих встреч в Ереване. Мы надеемся, что программа, представленная Ираном, может проложить этот путь”, - сказал Арагчи.

Перед приездом в Ереван Сейед Аббас Арагчи побывал в Баку и в Москве.

Больница, о которой говорит Арагчи, - это родильный дом в Степанакерте, по которому 28 октября Азербайджан нанес авиаудары.

В Нагорном Карабахе и в Армении за дни войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха с 27 сентября, были убиты почти 40 мирных жителей.