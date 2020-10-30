“Рома” сыграла вничью с софийским ЦСКА
В рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА сыграли “Рома” и софийский ЦСКА.
Как передает «Арменпресс», в матче, прошедшем в Риме, обе команды не использовали свои возможности и матч завершился вничью - 0: 0.
Капитан национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян вышел на поле в стартовом составе “Ромы” и отыграл только первый тайм.
После этого тура “Рома” в группе, с 4 очками, на втором месте.
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