США призвали внешние стороны воздержаться от вмешательства в карабахский конфликт

Соединенные Штаты призывают внешние стороны воздерживаться от вмешательства в карабахский конфликт и поддерживать мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, распространенном в четверг пресс-службой Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

Во время состоявшейся в четверг телефонной беседы с премьер-министром Армении Николом Пашиняном советник американского лидера заявил, что Баку и Ереван должны выполнять свои обязательства по режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе.

"У этого конфликта нет военного решения. Мы призываем все внешние стороны воздерживаться от вмешательства и присоединиться к Соединенным Штатам в их стремлении вернуться к переговорам при содействии сопредседателей Минской группы [ОБСЕ]", - отметил О'Брайен.

"Народы обеих стран весьма серьезно пострадали, а народ Армении, столкнувшийся с наступательными боевыми действиями, сейчас принимает на себя основную тяжесть потерь", - говорится в заявлении.