Перед офисами ООН в Вене, Женеве и Нью-Йорке армяне провели одновременную акцию протеста

Представители армянской общины перед офисами ООН в Вене, Женеве и Нью-Йорке одновременно организовали часовую молчаливую акцию в поддержку Арцаха и против агрессии Турции и Азербайджана. Об этом в беседе с Арменпресс сообщила проживающая в Швейцарии музыкальный продюсер Ани Гаспарян.

«Все акции согласованно стартовали одновременно. Демонстранты стояли перед офисами ООН в Вене, Нью-Йорке и Женеве, держа в руках плакаты с надписями «Арцах силен», «Алиев и Эрдоган - диктаторы», «Признание Арцаха», «Остановите агрессию Турции и Азербайджана». Участники акции около часа молча стояли под звучание дудука», - сказала Гаспарян.

Гаспарян сообщила, что во всех трех городах были переданы письма письма генеральному секретарю ООН.