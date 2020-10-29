Президент Арцаха Араик Арутюнян выступил с обращением к народу из города Шуши. Президент Арцаха подчеркнул, что в ближайшие дни необходимо совершить прорыв на фронте. Араик Арутюнян подчеркнул, что верит в победу армянского народа, и призвал его объединиться, бороться и наказать врага. Арменпресс представляет послание президента Арцаха:

«Дорогие соотечественники, братья и сестры, мои хорошие друзья, живущие в Арцахе, Республике Армения и диаспоре. Как и в 1992 году, когда наш победный марш начался с освобождения Шуши, сегодня наш победный марш обусловлен обороной Шуши. Противник находится всего в нескольких километрах отсюда, максимум - 5.

А главная цель врага - захват Шуши. Как говорится, тот, кто владеет Шуши, владеет Арцахом. И я хочу, чтобы мы осознали этот момент, осознали не только на словах, но и приняли непосредственное участие в защите Шуши. Впервые в жизни я посетил Шуши 8 мая 1992 года. Я был одним из первых, кто вошел в церковь Казанчецоц и поцеловал крест. Сегодня я поцеловал крест, помолился, зажег свечу ради нашей победы.

На самом деле, я верю, что мы победим, на самом деле, я верю, что эти дни будут переломными. Вот почему мы должны объединяться, вот почему мы должны бороться, вот почему мы должны наказать врага. Но для этого нужно как можно скорее приехать в Арцах. Конечно, это не паническое явление, наоборот. Еще раз повторяю, я верю в нашу победу. И в считанные дни мы должны сделать прорыв на фронте, мы должны наказать врага прямо у ворот Шуши. Давайте объединимся и будем сражаться вместе.

Конечно, мы понимаем, осознаем все, но давайте выполним свою величайшую миссию - ради Родины, ради нашего будущего, ради наших поколений. Победа будет за нами, будьте уверены, я верю в нашу победу».

Араик Арутюнян также сделал запись в Facebook, которую тоже приводим польностью:

«Сегодня, в этот решающий исторический момент, когда турецко-азербайджанские и террористические банды напали на Арцах со всеми своими военными средствами с целью истребить или изгнать арцахских армян, тысячелетиями проживавших на своей родине, мы сражаемся насмерть во всех неравных условиях.

Теперь они угрожают нашей родине и существованию не только по всей линии фронта, но и вкладывают серьезные военные ресурсы в направлении Шуши, стремясь любой ценой овладеть гордым армянским городом-крепостью.

Шуши - это не просто город, это символ решимости армянского народа жить в своей колыбели, символ побед армянского народа. Шуши - это бьющееся сердце всех армян.

Как Верховный главнокомандующий Арцаха, еще раз призываю вас объединиться и защитить наш Шуши, наш Арцах, наше национальное достоинство».