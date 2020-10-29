Армения продолжает тесные консультации с ОДКБ по вопросу Нагорного Карабаха: Мнацаканян
18:57, 29 Октябрь, 2020
Армения продолжает тесные консультации с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе и информирует союзников о ситуации "на земле". Как сообщает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.
"Армения продолжает тесные консультации как с ОДКБ, так и отдельно со странами-членами ОДКБ и информирует своих союзников о ситуации "на земле", - сказал министр, отвечая на вопрос о необходимости участия ОДКБ в урегулировании в Нагорном Карабахе на данном этапе.
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