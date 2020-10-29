Армения продолжает тесные консультации с ОДКБ по вопросу Нагорного Карабаха: Мнацаканян

Армения продолжает тесные консультации с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе и информирует союзников о ситуации "на земле". Как сообщает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

"Армения продолжает тесные консультации как с ОДКБ, так и отдельно со странами-членами ОДКБ и информирует своих союзников о ситуации "на земле", - сказал министр, отвечая на вопрос о необходимости участия ОДКБ в урегулировании в Нагорном Карабахе на данном этапе.