У Еревана есть неопровержимые доказательства отправки Турцией боевиков в Карабах: глава МИД Армении 

У Еревана есть неопровержимые доказательства того, что Турция отправляет боевиков из Сирии и Ливии в Нагорный Карабах. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

"Есть неопровержимые фактические доказательства присутствия и продолжающейся отправки Турцией иностранных боевиков-террористов из Сирии и Ливии (в Карабах - ред.). Это подтверждается разведывательными данными стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и репортажами из самой зоны конфликта", - сказал он.

“Турция рассматривает этот конфликт как возможность проецировать свое влияние на еще один соседний регион – Южный Кавказ. Такой политике использования конфликта и причинения огромных человеческих страданий народам региона ради проецирования своей власти следует противостоять, а не поощрять”, - заявил Мнацаканян в ответ на вопрос, согласится ли Армения на участие Турции в переговорах, если Анкара сделает официальное предложение.