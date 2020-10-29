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Экс-президенты Уругвая выразили солидарность с армянским народом

Экс-президенты Уругвая выразили солидарность с армянским народом

Экс-президенты Восточной Республики Уругвай Хулио Мария Сангинетти, Луис Альберто Лакалье, Табаре Васкес и Хосе Мухика выступили с совместным заявлением, в котором выразили солидарность армянскому народу. «Арменпресс» представляет совместное заявление экс - президентов Уругвая.

“В связи с ужасными событиями на Южном Кавказе выражаем нашу историческую солидарность армянскому народу и наше желание возобновить переговоры, направленные на скорейшее прекращение огня, мира, а также окончательное решение этого конфликта”.

Хулио Мария Сангинетти занимал пост президента Уругвая в 1985 - 1990 и в 1995 - 2000 годах, Луис Альберто Лакалье - в 1990 - 1995 годах, Табаре Васкес - в 2005 - 2010 и 2015 - 2020 годах, Хосе Мухика - в 2010 - 2015 годах.


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