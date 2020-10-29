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Во Франции произошло второе нападение, на этот раз в Авиньоне

Во Франции произошло второе нападение, на этот раз в Авиньоне

Во Франции в Авиньоне мужчина с ножом напал на полицейского. Как передает «Арменпресс», об этом сообщают французские СМИ. По предварительным данным, злоумышленник убит. Другие подробности пока неизвестны.

Ранее в тот же день неизвестный преступник совершил нападение вблизи собора Нотр-Дам в Ницце, убив трех человек, одна жертва была обезглавлена. Преступник задержан. Мэр Ниццы назвал это терроризмом.


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