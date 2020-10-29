Селин Дион снимется в романтической драме

Селин Дион, Сэм Хьюэн и Прянка Чопра Джонас сыграют в романтической драме "Text for You" ("Сообщение для тебя"), сообщает Variety.

Фильм фактически станет ремейком немецкоязычной ленты “SMS Fur Dich”, в основу которой лег роман Софи Крамер.

У девушки трагически погибает жених. Через некоторое время она начинает слать романтические сообщения на его номер мобильного телефона. Выясняется, что он теперь принадлежит человеку на другом конце города, сердце у которого тоже разбито. Они встречаются и понимают, что между ними есть какая-то связь, но прошлое их не отпускает. Музыка Селин Дион дает им шанс вновь поверить в любовь,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Режиссер и автор сценария Джеймс С. Страуз ("Невероятная Джессика Джеймс").

Предполагаемая дата релиза пока не сообщается.