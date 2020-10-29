Авиационные удары Азербайджана по Мартакерту: фотографии разрушений гражданских объектов

Вооруженные силы Азербайджана продолжают атаковать мирные населенные пункты Республики Арцах. Фотографии последних разрушений уже размещены в сети.

Как сообщает «Арменпресс», Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах заявила, что Азербайджан по городу Мартакерту нанес авиационные удары. Есть разрушения. К счастью, жертв среди мирного населения нет.