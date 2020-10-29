Ответственность за эскалацию ситуации несет преступное руководство Азербайджана: МО Республики Арцах

Азербайджан из систем залпового огня “Смерч” обстреливает Степанакерт, Шуши и Мартакерт. Об этом сообщает Министерство обороны Республики Арцах.

“Противник, в очередной раз, нарушив требования международных гуманитарных и обычных прав, ведет обстрел исключительно мирных населенных пунктов, в результате чего есть жертвы среди мирного населения. Военно-политическое руководство Азербайджана совершает очередное военное преступление. Всю ответственность за дальнейшее обострение ситуации несет преступное руководство Азербайджана”, - как передает «Арменпресс», об этом сообщает МО Республики Арцах.