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Жизни раненного в Шуши 90-летнего мужчины ничего не угрожает

Жизни раненного в Шуши 90-летнего мужчины ничего не угрожает

Жизни 90-летнего Сергея Акопяна, раненного в своем доме в Шуши в результате обстрела азербайджанских ВС, ничего не угрожает. Как передает Арменпресс, об этом говорится на странице защитника прав человека Арцаха в Facebook.

«90-летний Сергей Акопян, который в своем доме в Шуши был ранен в результате ракетного обстрела азербайджанцами, сейчас находится под медицинским наблюдением в больнице, и его жизни ничего не угрожает», - говорится в заявлении.


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