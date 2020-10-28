Жизни раненного в Шуши 90-летнего мужчины ничего не угрожает

Жизни 90-летнего Сергея Акопяна, раненного в своем доме в Шуши в результате обстрела азербайджанских ВС, ничего не угрожает. Как передает Арменпресс, об этом говорится на странице защитника прав человека Арцаха в Facebook.

«90-летний Сергей Акопян, который в своем доме в Шуши был ранен в результате ракетного обстрела азербайджанцами, сейчас находится под медицинским наблюдением в больнице, и его жизни ничего не угрожает», - говорится в заявлении.