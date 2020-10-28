Омбудсмен Армении опубликовал видеоматериал “The Associated Press” о зверствах ВС Азербайджана

Защитник прав человека Армении Арман Татоян опубликовал видеоматериал “The Associated Press” об убийствах мирных жителей в Арцахе вооруженными силами Азербайджана, о массовых разрушениях в населенных пунктах и об уничтожении культурного наследия. Как передает Арменпресс, Татоян опубликовал видеоматериал на своей странице в Facebook.

“Убийства мирных жителей, страдания тысяч людей, целевые ракетные обстрелы с запрещенными кассетными боеголовками, террористические методы, широкомасштабное армяноненавистничество, жертвы и раненые среди детей, женщин и пожилых людей, массовые разрушения гражданских населенных пунктов и уничтожение культурного наследия в Арцахе.

...Когда убеждение, что военные преступления против человечества были криминализированы именно для зверств азербайджанских вооруженных сил, становится неоспоримым”, - прокомментировал Арман Татоян.