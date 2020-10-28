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Глава ЕК заявила о необходимости новых мер в связи со второй волной пандемии в странах ЕС

Глава ЕК заявила о необходимости новых мер в связи со второй волной пандемии в странах ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости новых мер в связи со второй волной пандемии во всех странах ЕС.

По ее словам, ЕК выделила €100 млн для приобретения экспресс-тестов на антитела, которые будут распределены между странами Евросоюза. 

Как отмечается, смертность из-за коронавируса в ЕС снизилась наполовину по сравнению с весенней вспышкой, так как сфера здравоохранения была лучше подготовлена. 


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