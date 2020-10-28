Азербайджан наносит авиаудары по Степанакерту: мишенью стал роддом: дополняется
14:21, 28 Октябрь, 2020
Азербайджанские ВС вновь держат под прицелом столицу Арцаха Степанакерт. Как передает корреспондент Арменпресс, в городе звучит сигнал воздушной тревоги.
14:25 - В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха сообщили, что Азербайджан наносит авиаудары по столице Арцаха.
14:39 - Из Информационного штаба Арцаха сообщают, что ВС Азербайджана обстреляли роддом Степанакерта. Информация о пострадавших пока уточняется.
14:57 - Корреспондент Арменпресс сообщает, что в данный момент сигнал воздушной тревоги отключен.
15:03 - Корреспондент информационного агентства “ANNA News” опубликовал видеоматериал, в котором отметил, что Азербайджан бомбы на Степанакерт сбрасывал на парашютах. “Только что по центру Степанакерта был нанесен авиаудар. Бомбы упали в центре, в окрестностях школы им. Грибоедова, там также находится ГСЧС САрцаха. Бомбы на Степанакерт сбрасывались на парашютах.
15:20 - Азербайджан нанес удар по гражданским районам Степанакерта и Шуши, что привело к большому количеству жертв и разрушений. Центральный родильный дом стал одной из мишеней, он разрушен. Детали уточняются”, - написал в своем микроблоге в Twitter омбудсмен Арцаха Артак Бегларян.
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