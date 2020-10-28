Азербайджан наносит авиаудары по Степанакерту: мишенью стал роддом: дополняется

14:39 - Из Информационного штаба Арцаха сообщают, что ВС Азербайджана обстреляли роддом Степанакерта. Информация о пострадавших пока уточняется.

14:57 - Корреспондент Арменпресс сообщает, что в данный момент сигнал воздушной тревоги отключен.

15:03 - Корреспондент информационного агентства “ANNA News” опубликовал видеоматериал, в котором отметил, что Азербайджан бомбы на Степанакерт сбрасывал на парашютах. “Только что по центру Степанакерта был нанесен авиаудар. Бомбы упали в центре, в окрестностях школы им. Грибоедова, там также находится ГСЧС САрцаха. Бомбы на Степанакерт сбрасывались на парашютах.