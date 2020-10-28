Азербайджан нанес удары по Шуши и Степанакерту: в Шуши есть жертва
12:46, 28 Октябрь, 2020
Азербайджанская сторона нанесла удары по столице Арцаха Степанакерту и по Шуши.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха Арменпресс сообщили, что пока уточняется, из какого оружия были произведены удары.
“В настоящее время включился сигнал воздушной тревоги. В Степанакерте разрушений и жертв нет, удар пришелся по одному из близлежащих холмов. Еще один удар был нанесен по городу Шуши, нанесенный ущерб пока уточняется”, - отметили в ГСЧС.
Служба сообщает, что при обстреле Шуши из реактивной системы залпового огня “Смерч” среди мирного населения есть одна жертва и двое раненых.
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