Азербайджан нанес удары по Шуши и Степанакерту: в Шуши есть жертва

Азербайджанская сторона нанесла удары по столице Арцаха Степанакерту и по Шуши.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха Арменпресс сообщили, что пока уточняется, из какого оружия были произведены удары.

“В настоящее время включился сигнал воздушной тревоги. В Степанакерте разрушений и жертв нет, удар пришелся по одному из близлежащих холмов. Еще один удар был нанесен по городу Шуши, нанесенный ущерб пока уточняется”, - отметили в ГСЧС.

Служба сообщает, что при обстреле Шуши из реактивной системы залпового огня “Смерч” среди мирного населения есть одна жертва и двое раненых.