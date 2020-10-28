“Золотой абрикос” проектом “Посвящается Арцаху” присоединится ко всеармянскому сбору средств

С 1 ноября проектом “Посвящается Арцаху” Международный XVII кинофестиваль “Золотой абрикос” в рамках своих программ присоединится к кампании по сбору средств Всеармянского фонда “Айастан” “Мы и наши границы. Все для Арцаха”, и до 30 ноября последовательно реализуя различные программы, внесет свой вклад в процесс общенационального сбора средств. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Ереванского международного кинофестиваля “Золотой абрикос”.

1 ноября на Каннском международном кинофестивале премьерой фильма режиссера Норы Мартиросян, проживающей во Франции, “Когда утихнет ветер”, посвященного Арцаху, состоится открытие проекта “Посвящается Арцаху”. Он будет продолжен еще одной премьерой - недавно снятого с Московского международного кинофестиваля фильма Дживана Аветисяна “Врата в рай”.

В течение первой неделе ноября состоятся премьеры фильмов Гарегина Папояна “Хорошего полета”, Сильвы Хнканосян - “Нет ничего страшного”, включенных в программы международных кинофестивалей Роттердама и Лейпцига.

Состоятся также премьеры фильмов, затрагивающих тему войны. Один - нашего соотечественника, проживающего в Литве, Марата Саркисяна “Потопа не будет” и второй - Акопа Мелконяна “Блокада”, включенных в рамки показов Венецианского международного кинофестиваля.

Все показы вышеупомянутых премьерных фильмов пройдут исключительно по билетам, без пригласительных билетов и вся выручка от всех показов полностью будет передана во Всеармянский фонд “Айастан” для кампании по общенациональному сбору средств “Мы и наши границы. Все для Арцаха”.

Чтобы процесс сбора пожертвований фестиваля был продолжительным, до 30 ноября, в рамках программ “Ереванские премьеры” и “Ретроспективные показы” XVII Международного кинофестиваля “Золотой абрикос” будут показы новейших фильмов, демонстрируемых в сотрудничестве с Канадой, Швейцарией и с другими странами. Вся выручка от эксклюзивной выставки-продажи плакатов, созданных разными искусствоведами в эти дни войны, также будет передана Всеармянскому фонду “Айастан”.