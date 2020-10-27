Городской совет Глендейла обсудит резолюцию о признании независимости Арцаха

Сегодня в городском совете Глендейла Соединенных Штатов Америки будет обсуждена резолюция о признании независимости Арцаха. Об этом в беседе с Арменпресс сообщила депутат городского совета Глендейла Элиза Папазян.

«Наш городской совет обсудит этот вопрос сегодня вечером, заседание должно начаться в 18:00 (05:00 по ереванскому времени)», - сказала Папазян.

Отвечая на вопрос, будет ли решение принято горсоветом, Элиза Папазян сказала, что она считает, что да.

Автором резолюции о признании независимости Республики Арцах городским советом Глендейла является мэр Глендейла Вреж Агаджанян.

В предложенной к обсуждению резолюции говорится, что Республика Арцах, также известная как Нагорный Карабах, исторически является армянской территорией, большинство населения которой всегда составляли армяне.

В резолюции содержится призыв к президенту Соединенных Штатов Америки и Конгрессу США признать независимость Арцаха.