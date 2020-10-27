Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как передает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте Кремля.

« обсуждено развитие событий в зоне нагорно-карабахского конфликта. С российской стороны выражена глубокая озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов с Ближнего Востока. Владимир Путин проинформировал о контактах с руководством Азербайджана и Армении и предпринимаемых шагах в целях скорейшего достижения перемирия и деэскалации кризиса», - говорится в сообщении.

Отмечается, что условлено и далее осуществлять координацию между внешнеполитическими и оборонными ведомствами России и Турции, а также спецслужбами двух стран.