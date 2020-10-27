Премьер-министр Пашинян провел встречу с Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым

Премьер-министр Никол Пашинян в правительстве провел встречу с Верховным Патриархом и Католикосом Всех Армян, Его Святейшеством Гарегином Вторым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе встречи были обсуждены сложившаяся вследствие азербайджано-турецкой агрессии ситуация в Нагорном Карабахе, а также шаги триединства Армения-Арцах-Диаспора, направленные на противодействие вражеским действиям.

В ходе встречи была выражена поддержка Армянской Апостольской Святой Церкви правительствам Армении и Арцаха в справедливой борьбе за защиту права народа Арцаха на свободную и независимую жизнь.