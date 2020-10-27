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Последствия обстрела азербайджанскими ВС сел Сарушен и Хачмач Арцаха: ФОТО

Последствия обстрела азербайджанскими ВС сел Сарушен и Хачмач Арцаха: ФОТО

Единый информационный центр опубликовал последствия обстрела азербайджанскими вооруженными силами сел Сарушен и Хачмач Аскеранского района Арцаха. Как сообщает Арменпресс, в результате обстрела пострадали жилые дома.

По состоянию на 26 октября в результате обстрела со стороны Азербайджана гражданских населенных пунктов были убиты 39 мирных жителей, среди которых 1 малолетняя девочка, 7 женщин и 31 мужчина. В общей сложности, ранения получили 122 человека, из них 102 - серьезные. 83 раненых - граждане мужского пола, а 19 - женского пола.

Большой материальный ущерб нанесен 150 населенным пунктам Республики Арцах.  Уничтожены или пострадали 11 600 единиц частной недвижимости, 1 600 единиц движимой недвижимости, 2 100 объетов инфраструктур и общественного и производственного назначения.


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