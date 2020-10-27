В Армении создается ополчение: закон принят в первом чтении

Национальное Собрание Армении приняло в первом чтении пакет законодательных актов о внесении изменений и дополнений в закон «Об обороне». Согласно изменениям, будет создано ополчение, законом определяется также этот термин. Как сообщает Арменпресс, на внеочередном заседании Национального Собрания, созванном 27 октября, замминистра обороны Габриел Балаян представил законодательный пакет.

Габриел Балаян отметил, что с ополченцами будет подписан контракт, к нему будет прикреплено оружие, будет предоставлена военная форма, будет присвоена соответствующая должность.

Законопроект единогласно принят в первом чтении 71 голосом «за».