Сирийский наемник подтвердил участие террористов в войне против Нагорного Карабаха

Бойцами Вооруженных сил Сирии были задержаны протурецкие боевики, которые на допросе рассказали об участии своих групп в войне в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, в репортаже арабского телеканала «Аль-Хадас» (ОАЭ) задержанный Амин Имад Эс-Саид пояснил, что состоит в группировке «Султан Мурад», до этого был в Свободной сирийской армии, проходил подготовку в Африне под руководством турецких инструкторов, получал зарплату 350 турецких лир (около 50 долларов) в месяц.

На вопрос об участии боевиков «Султан Мурад» в войне в Нагорном Карабахе он сообщил, что боевиков вербуют из различных группировок. Их перебрасывают тысячами через Турцию в Азербайджан. Командировка - 3 месяца, платят 2000 долларов, в Ливии - 1500 и срок командировки - 6 мес.

Эс-Саид поведал и о больших потерях банд в боях с армянскими войсками.