Помпео провел телефонные разговоры с Пашиняном и Алиевым

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте Госдепа США.

Помпео призвал лидеров Армении и Азербайджана выполнять обязательства по соблюдению режима прекращения огня.

По итогам переговоров министров иностранных дел Армении, США и Азербайджана в Вашингтоне 26 октября с 8:00 было объявлено о прекращении огня по гуманитарным соображениям. Однако Азербайджан нарушает режим прекращения огня с самых первых минут прекращения огня.