Король Бахрейна призвал объединить международные усилия для достижения прекращения огня

Король Бахрейна Шейх Хамад бин Исе Аль Халифа ответил на письмо президента Республики Армения Армена Саркисяна. 30 сентября президент Саркисян направил письма королю Бахрейна и руководителям ряда арабских стран, в которых информировал их о военных действиях, развязанных Азербайджаном на границе с Нагорным Карабахом, и отметил важность использования своих связей и авторитета на международных платформах для прекращения кровопролития и человеческих страданий.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ответном письме короля Бахрейна, в частности, говорится:

«Мы благодарим Ваше Превосходительство за то, что он призывает нас приложить все усилия и присоединиться к международному сообществу в установлении режима прекращения огня между двумя странами и предотвратить кровопролитие в Нагорном Карабахе. Мы разделяем опасения, что этот болезненный конфликт может превратиться в разрушительную длительную войну в этом важном и уязвимом регионе, что приведет к гибели мирных жителей и создаст угрозу международной безопасности.

Мы разделяем мнение Вашего Превосходительства о том, что у этого конфликта нет военного решения, и переговоры и политическое урегулирование более приемлемы для достижения взаимопонимания, предотвращения потерь и избежания гуманитарной катастрофы».

Король отметил, что министерство иностранных дел Бахрейна координирует свои усилия с генеральным секретарем Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, который выступил от имени Совета с заявлением, подчеркивающим важность скорейшего установления прекращения огня и призывающим Совет Безопасности выполнять свои обязательства по международной безопасности и миру.

«Министерство иностранных дел также работает со странами, обеспокоенными международной безопасностью и миром, призывая международное сообщество работать вместе, чтобы установить немедленное прекращение огня и предотвратить разрушительную войну», - говорится в письме короля Бахрейна.