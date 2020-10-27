Время в Ереване: 11:07:36,   28 Октябрь

Азиатские индексы - 27-10-20

Азиатские индексы - 27-10-20

ТОКИО, 27 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.04% и составил 23485.80 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.09% и составил 1617.53 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.10% и составил 3254.32 пункта, а HANG SENG снизился на 0.53% и составил 24787.19 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации