Души, дух и сила наших героических жертв 27 октября сегодня с нами: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook сделал запись о трагедии 27 октября.

“Души, дух и сила Карена Демирчяна, Вазгена Саркисяна и других наших героических жертв 27 октября сегодня с нами. Преклоняюсь перед их светлой памятью. Армянский народ своим единством и крепостью духа, несмотря на все многочисленные трудности, одержит победу”, - как передает «Арменпресс», написал Пашинян.

27 октября 1999 года Наири Унанян, его брат, дядя и несколько других лиц в Национальном собрание Республики Армения во время очередной сессии, на которой присутствовали и члены правительства, совершили террористическое нападение. Жертвами этого теракта 21 года назад стали 8 государственных деятелей: премьер-министр Республики Армения Вазген Саркисян, председатель Национального собрания Армении Карен Демирчян, вице-спикеры Национального собрания Юрий Бахшян и Рубен Мироян, министр по оперативным вопросам Леонард Петросян, депутаты Арменак Арменакян, Генрих Абраамян и Микаел Котанян.