Будут ли предприняты шаги против Турции и Азербайджана: запрос испанского депутата

Член Сената Испании Карлес Мулет Гарсия направил запрос правительству с просьбой ответить на несколько вопросов.

“Располагает ли правительство сведениями об объемах оружия, проданного за последние 5 лет Испанией Турции и Азербайджану и об агрессии, развязанной против армянского народа и Республики Арцах. Предпримет ли правительство Испании дипломатические шаги против Турции и Азербайджана. Какие меры предпримет правительство для признания Республики Арцах со стороны Испании и международного сообщества”, - как сообщает «Арменпресс», об этом член Сената написал в Twitter.

По всей протяженности линии соприкосновения с Арцахом ранним утром 27 сентября Азербайджан начал военные действия с привлечением Турции и наемников-террористов. Обстреливаются даже мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт, вследствие чего в различных районах Арцаха погибают гражданские лица.