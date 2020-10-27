Депутаты Национального собрания почтили память жертв 27 октября

Депутаты Национального собрания Армении возложили цветы к подножию памятника жертвам преступления 27 октября. Как сообщает «Арменпресс» на церемонии присутствовали и родственники жертв преступления.

Супруга погибшего Арменака Арменакяна в беседе с журналистами поделилась: “Каждый раз этот день мы в наших семьях переживаем заново. Этот ужас шокировал нас, наши семьи, наших родных, весь армянский народ. Это был большой теракт, преступление”.

Она добавила, что они обратились к правительству, чтобы вновь открыть дело 27 октября, чтобы понять, кто же стоял за этим преступлением.

27 октября 1999 года Наири Унанян, его брат, дядя и несколько других лиц в Национальном собрание Республики Армения во время очередной сессии, на которой присутствовали и члены правительства, совершили террористическое нападение. Жертвами этого теракта 21 года назад стали 8 государственных деятелей: премьер-министр Республики Армения Вазген Саркисян, председатель Национального собрания Армении Карен Демирчян, вице-спикеры Национального собрания Юрий Бахшян и Рубен Мироян, министр по оперативным вопросам Леонард Петросян, депутаты Арменак Арменакян, Генрик Абрамян и Микаел Котанян.

Анна Григорян