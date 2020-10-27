Новая судья Верховного суда США Барретт вступила в должность

Новая судья Верховного суда США Эми Кони Барретт, кандидатуру которой ранее выдвинул президент Дональд Трамп, приведена к присяге на церемонии в Белом доме.

Церемония проходила на свежем воздухе на Южной лужайке Белого дома, ее транслировали американские телеканалы.

Ранее в понедельник сенат утвердил Барретт 52 голосами против 48,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости

Дональд Трамп в ходе церемонии назвал нынешний день "историческим", похвалил "безупречные" данные Барретт и заявил, что ее назначение продвигает идеалы свободы, равенства и справедливости.

В свою очередь Барретт заверила, что будет работать на благо страны, а не на какую-либо политическую партию.

"Я буду выполнять свою работу без страха и пристрастия, независимо от политических подразделений и моих собственных предпочтений. Я люблю конституцию и демократическую республику, которая была основана благодаря ей, и я посвящу себя ее сохранению", - заявила она.

Как ожидается, Барретт займет место в Верховном суде во вторник после второй по счету формальной присяги.

Назначение Барретт — политическая победа Трампа и республиканцев, теперь в Верховном суде шестеро назначенцев президентов-республиканцев и лишь трое назначенцев демократов. Верховный суд часто ставит точку в юридических, социальных и политических вопросах. В 2000 году решение Верховного суда о приостановке пересчета голосов во Флориде де-факто решило исход президентских выборов.

Кандидат в вице-президенты США от демократов, сенатор Камала Харрис выразила мнение, что назначение Эми Кони Барретт в Верховный суд причинило "огромный вред". Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси в свою очередь заявила, что Верховный суд США стал "радикально республиканским".