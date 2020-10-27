Помпео заявил, что ИГ продолжает представлять значительную угрозу

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) продолжает представлять значительную угрозу и через год после ликвидации ее главаря Абу-Бакра аль-Багдади. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом США в понедельник письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

Он напомнил, что с момента уничтожения главаря ИГ прошел год. "В то время как мы отмечаем эту важнейшую веху в борьбе против ИГ, работа [возглавляемой США] международной [антитеррористической] коалиции еще далека от завершения. ИГ продолжает представлять значительную угрозу, и крайне важно, чтобы мы и дальше оказывали давление на остатки ИГ в Ираке и Сирии, укрепляли наши коллективные усилия по разгрому ячеек и сетей ИГ по всему миру", - сказал шеф американской дипломатии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

ИГ была создана в октябре 2006 года в результате слияния нескольких радикальных суннитских формирований во главе с подразделением "Аль-Каиды" в Ираке под названием "Исламское государство Ирак" (ИГИ). В 2010 году главарем ИГИ стал Абу Бакр аль-Багдади.

27 октября 2019 года президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. В Минобороны РФ заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении главаря ИГ. Мировое сообщество назвало ликвидацию аль-Багдади важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.