Новоназначенный министр обороны Арцаха обещает оправдать ожидания народа

Новоназначенный министр обороны Республики Арцах - командующий Армией обороны Микаел Арзуманян поблагодарил президента Араика Арутюняна за оказанное высокое доверие.

Как передает «Арменпресс», Арзуманян пообещал сделать все возможное, чтобы оправдать ожидания народа.

“Служу Родине!”, - отрапортовал новоназначенный министр обороны Республики Арцах.

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 26 октября в Центре боевого управления Армии обороны представил подписанные им указы. Согласно указам, в связи с ранением командующего Армией обороны Арцаха генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна, полученным им при исполнении боевой службы, последний освобожден от занимаемой должности, а на должность командующего АО Арцаха назначен генерал-лейтенант Микаел Арзуманян, ранее занимавший ряд ответственных должностей в Вооруженных силах Республики.

Араик Арутюнян выразил уверенность, что под командованием генерал-лейтенанта Микаела Арзуманяна Армия обороны и впредь будет добиваться более весомых успехов.