Для уточнения нарушителя перемирия на линии соприкосновения необходимы наблюдатели: Фрэнк Паллоне

Сопредседатель комитета Конгресса США по делам Армении Фрэнк Паллоне обратился к нарушению режима прекращения огня на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. “Мы точно могли бы знать, какая сторона нарушила перемирие, достигнутое при посредничестве США, если бы Азербайджан позволил международным наблюдателям провести мониторинг на линии соприкосновения, как это установлено в соглашении Ройс-Энгель 2015 года”. Как сообщает «Арменпресс», Фрэнк Паллоне это написал в своем микроблоге в Twitter, подчеркнув, что госсекретарь США Майк Помпео должен настаивать на этом.

Законодатели США Эд Ройс и Элиот Энгель предложили три конкретных шага, которые могли бы способствовать установлению в регионе всеобъемлющего и долгосрочного мира для всех граждан. Они призывали все стороны к соглашению со следующими пунктами: не размещать снайперов на линии соприкосновения, развернуть передовые системы пожаротушения, контролируемые ОБСЕ, установить звуковое оборудование для определения источника атак и направить наблюдателей ОБСЕ для более эффективного отслеживания нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения.

26 октября с 08:00 вступило в силу соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве США. Однако азербайджанская сторона, примерно в 08:45, грубо нарушив достигнутую в США договоренность о гуманитарном прекращении огня, открыла артиллерийский огонь по северо-восточным боевым позициям Арцаха. Противник нарушил режим прекращения огня и около 09:10 начал обстрел позиций в юго-восточном направлении, выпустив пять артиллерийских снарядов. Вечером 26 октября противник из установок “Град” и “Смерч” обстрелял Мартунинский район, включая город, Мартакерт, а также села верхнего подрайона Аскерана.

С 27 сентября, в течение военных действий, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах при поддержке Турции и наемников-террористов, уже дважды - 10 октября при посредничестве России, 18 октября при посредничестве Франции, было заявлено о прекращении огня. Но через несколько минут после вступления договоренностей в силу Азербайджан нарушал их, предпринимая диверсионные атаки, обстреливая передовые позиции и мирные населенные пункты.