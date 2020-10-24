Франция может повлиять на Турцию посредством экономических санкций: тюрколог

По мнению тюрколога Левона Овсепяна, Франции следует предпринять гораздо более решительные и активные шаги для пресечения разнузданного и агрессивного поведения Турции, в частности президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Наглость Эрдогана связана с постоянной терпимостью различных центров силы, что стало для многих из них серьезной головной болью. Такое мнение Левон Овсепян выразил в беседе с Арменпресс, комментируя дальнейшее развитие турецко-французских отношений на фоне отзыва Францией своего посла в Турции.

«До сегодняшних событий турецко-французские отношения были уже достаточно напряженными, осложненными процессами в восточной части Средиземного моря, из-за ливийского фактора, который является результатом агрессивной и экспансионистской политики Турции.

В последние годы турецко-французские отношения характеризовались политической и дипломатической напряженностью, которая усугублялась военно-политическим измерением, создавшим проблемы также внутри НАТО. И теперь мы видим такое же агрессивное поведение Турции и военное вмешательство в развязанную войну против Арцаха. Франция неоднократно становилась одной из целей наглой риторики Эрдогана», - сказал Овсепян.

По мнению тюрколога, у Франции есть важный потенциал влияния на Турцию в политическом и экономическом плане, который может быть инициирован французской стороной.

«Я считаю, что Франция является потенциальным игроком в уже заметной геополитической инициативе по сдерживанию Турции. Как один из ключевых игроков в ЕС, Франция должна многое сделать, чтобы обуздать агрессивную, наглую политику Турции и его руководства, в частности, президента Эрдогана.

Сегодня одним из самых слабых звеньев в Турции является экономическая и технологическая зависимость. Франция может предпринять гораздо более последовательные и решительные инициативы по введению экономических и технологических санкций в рамках ЕС», - отметил тюрколог.

По его словам, турецко-французское торгово-экономическое и технологическое сотрудничество достаточно велико, но в некоторых отношениях французская сторона скована, поскольку применение экономических санкций предполагает решение на уровне ЕС. Тем не менее, Франция вместе с другими странами-членами ЕС может сохранять этот вопрос в повестке дня.

С другой стороны, Франция может наложить военно-промышленное и технологическое эмбарго, поскольку импорт Турции из этой страны включает значительный объем авиационной и космической промышленности, электронного оборудования и т.д.

Эрдоган выступил в субботу с утверждением о том, что Макрон нуждается в "лечении психических расстройств". Таким образом он отреагировал на высказывания главы французского государства об исламе. По словам Эрдогана, "проявление враждебности к исламу также является проявлением враждебности к Турции" и "подобные правонарушения в отношении мусульман являются свидетельством перехода европейского фашизма на новый уровень".

В ответ Франция отозвала своего посла в Анкаре.