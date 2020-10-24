Время в Ереване: 11:07:36,   24 Октябрь

Посольство США в Азербайджане предупредило об угрозе терактов в Баку

Посольство США в Азербайджане предупредило об угрозе терактов в Баку

Посольство США в Азербайджане предупредило своих граждан и других иностранцев об угрозе терактов в Баку, в том числе в отелях, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Посольство США в Баку получило заслуживающие доверия сообщения о потенциальных террористических актах и похищениях, нацеленных против граждан США и иностранцев в Баку", - сообщается в пресс-релизе дипмиссии.

Отмечается, что теракты могут произойти в отеле JW Marriott Absheron и "других местах" в Баку.

Дипмиссия советует гражданам проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации