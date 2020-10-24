Стартовала встреча главы МИД Армении с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

Стартовала встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шеффером (США), а также с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. Как сообщает Арменпресс, встреча проходит в столице США Вашингтоне.

В ходе визита в Вашингтон Зограб Мнацаканян 22 и 23 октября встретился с госсекретарем Майком Помпео и другими высокопоставленными лицами. Мнацаканян назвал эти встречи и обсуждения эффективными.