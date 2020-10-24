Би-Би-Си провело расследование видеозаписи казни армянских военнопленных азербайджанским спецназом

Британское агентство Би-Би-Си провело расследование видеозаписи захвата армянских военнопленных азербайджанским спецназом, а затем и их убийства, подчеркнув, что отдающий приказ военнослужащий на видео говорит на русском языке с азербайджанским акцентом, а шлемы и автоматы солдат на видео соответствуют тем, которые ранее уже использовали азербайджанские военные. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в статье «Кто убил Беника и Юрия? Би-би-си разбирает видео с расстрелом пленников в Карабахе».

В статье отмечается, что армянские власти идентифицировали погибших как Беника Акопяна, 1947 года рождения, и Юрия Адамяна, 1995 года рождения.

Изученные Би-би-си ролики были опубликованы в анонимном русскоязычном проазербайджанском канале в "Телеграме" в четверг 15 октября. На первом видео, предположительно, видно, как азербайджанские военнослужащие берут в плен двух армян — Беника Акопяна и Юрия Адамяна.

Второе видео предположительно показывает момент расстрела Адамяна и Акопяна.

Би-би-си подтвердила, что человек за кадром, отдающий приказы — носитель азербайджанского языка с региональным акцентом. Судя по одежде, пленные армяне на первом видео и жертвы расстрела на втором — одни и те же люди.

Би-би-си изучила видеозаписи и установила, что они были сняты в Гадруте — месте ожесточенных боев в этой войне.

Вероятно, ролики были сняты в промежутке от 9 до 15 октября. Азербайджан заявил о захвате Гадрута 9 октября, однако выпущенные затем материалы свидетельствовали лишь о контроле азербайджанской армии над стратегическими высотами у города и продолжении боев за него. Первые видео азербайджанских военных из центра Гадрута были опубликованы лишь 15 октября. Оба видео с армянскими пленными появились в сети 15 октября.

Исследователи издания Bellingcat первыми опубликовали анализ видео и предположили, что они подлинные. Места пленения и расстрела двух армян совпадают с теми, которые установила Би-би-си.

Журналисты Bellingcat также нашли подтверждения того, что шлемы и автоматы солдат на видео соответствуют тем, которые ранее уже использовали азербайджанские военные.

Авторы Bellingcat пришли к выводу, что их анализ "предположительно указывает на то, что двое мужчин — армянские комбатанты, плененные между 9 и 15 октября азербайджанскими солдатами, возможно, спецназовцами, и, скорее всего, вскоре казненные".

Би-би-си также показала записи бывшему офицеру британской военной разведки. Он согласился прокомментировать видео на условиях анонимности по соображениям безопасности.

"Это настоящие пули, и это настоящее убийство. Это подлинный [момент расстрела], и я не вижу никаких причин считать его постановочным", — сказал эксперт. Он обратил внимание на то, что после выстрелов в кадре появляется мозговая жидкость одного из убитых.

Би-би-си отправила запросы в управление Верховного комиссара ООН по правам человека, офис комиссара Совета Европы по правам человека, а также Международный Комитет Красного Креста.

Комиссар Совета Европы по правам человека "внимательно следит за ситуацией и изучит все обвинения в грубых нарушениях прав человека и примет меры, когда сочтет уместным", сказали Би-би-си в пресс-службе.

Защитник прав человека Армении Арман Татоян заявил, что азербайджанская армия совершила неоспоримое военное преступление.

"На этих видео азербайджанские военнослужащие унижают военнопленных и жестоко, с крайним цинизмом убивают их", — написал он в "Фейсбуке".

Он добавил, что представители Армении в Европейском суде по правам человека уже запросили у него видеозаписи.

Татоян также рассказал, что готовит материалы для отправки в ООН, Совет Европы и другие международные организации.

В комиссариате Совета Европы по правам человека подтвердили, что получили эти материалы.

Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян сказал Би-би-си, что видео запечатлело казнь двух местных жителей: гражданского лица Беника Акопяна из Гадрута и Юрия Адамяна из соседней деревни. Адамян, вероятно, был военнослужащим.