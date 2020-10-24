Украина собирается производить турецкие беспилотники Bayraktar

Украина намерена производить на своей территории турецкие беспилотники Bayraktar. В настоящее время изыскиваются платформы для налаживания производства этих БПЛА.

Как передает Арменпресс, издание «Военное обозрение», освещающее военную тематику, отметило, что об этом сообщил заместитель премьер-министра Украины Олег Уруский.

«Турецкая сторона готова инвестировать. От нас они ожидают лишь платформы с соответствующими требованиями, на основе которых они наладят свое производство, в результате чего будут производиться эти устройства», - сказал он.

По словам вице-премьера, ранее турки намеревались разместить производство в «Укроборонпроме», но недавно изменили свое решение и заявили, что готовы создать отдельную компанию. Он подчеркнул, что в компании будут работать украинские инженеры.

Кроме того, Киенв и Анкара рассматривают возможность создания совместных предприятий и в других областях.