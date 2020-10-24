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Украина собирается производить турецкие беспилотники Bayraktar

Украина собирается производить турецкие беспилотники Bayraktar

Украина намерена производить на своей территории турецкие беспилотники Bayraktar. В настоящее время изыскиваются платформы   для  налаживания  производства этих БПЛА.

Как  передает Арменпресс,  издание «Военное обозрение», освещающее военную тематику, отметило, что об этом сообщил  заместитель премьер-министра Украины Олег Уруский.

«Турецкая сторона готова инвестировать.  От нас они ожидают лишь  платформы с соответствующими требованиями, на основе  которых они наладят свое производство, в результате чего будут производиться эти устройства», - сказал он.

По словам вице-премьера, ранее турки намеревались разместить производство в «Укроборонпроме», но недавно изменили свое решение и заявили, что готовы создать отдельную компанию. Он подчеркнул, что в компании будут работать украинские инженеры.

Кроме того, Киенв и Анкара рассматривают возможность создания совместных предприятий и в других областях.

 


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