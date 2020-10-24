COVID-19: в Армении подтверждено 2213 новых случаев

По состоянию на 24 октября, в Армении подтверждено 75 523 случая заболевания коронавирусом, из них 50 701 выздоровевших.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

На данный момент лечение от COVID-19 получают 23.332 человека. За последние 24 часа было проведено 4497 тестов, всего же проведено 372 550 тестов.

Таким образом, подтверждено 2213 новых случаев заболевания коронавирусом, 425 человек выздоровели. В общей сложности, зарегистрировано 1157 случаев смерти от коронавируса (+12).

Минздрав РА сообщает, что умершими были женщины 71, 81, 79, 66, 80, 81, 54, 50 лет и мужчины 74, 70, 69, 64 лет. У всех умерших были сопутствующие хронические заболевания.

Было 4 случая смерти с подтверждением коронавирусной инфекции, но смерть у этих пациентов наступила из-за другого заболевания. Всего таких случаев 333.

11 сентября правительство приняло решение заменить введенное в Республике Армения чрезвычайное положение, объявленное 16 марта 2020 года и продленное до 11 сентября, на карантин — с 17:00 11 сентября по 11 января 2021г. включительно.

Лилит Демурян