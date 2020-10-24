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COVID-19: в Армении подтверждено 2213 новых случаев

COVID-19: в Армении подтверждено 2213 новых случаев

По состоянию на 24 октября, в Армении подтверждено 75 523 случая заболевания коронавирусом, из них 50 701  выздоровевших.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает сайт  Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

На данный момент лечение от COVID-19 получают 23.332  человека. За последние 24 часа было проведено 4497 тестов, всего же проведено  372 550 тестов.

Таким образом, подтверждено 2213 новых случаев заболевания коронавирусом, 425 человек выздоровели. В общей сложности, зарегистрировано 1157 случаев смерти от коронавируса (+12).

Минздрав РА сообщает, что умершими были  женщины 71, 81, 79, 66, 80, 81, 54, 50 лет и мужчины  74, 70, 69, 64 лет. У всех умерших были сопутствующие хронические заболевания.

Было 4 случая смерти с подтверждением коронавирусной инфекции, но смерть у этих  пациентов наступила из-за другого заболевания. Всего таких случаев  333.

11 сентября правительство приняло решение заменить введенное в Республике Армения чрезвычайное положение, объявленное 16 марта 2020 года и продленное до 11 сентября, на карантин — с 17:00  11 сентября по 11 января 2021г. включительно.

 

Лилит Демурян

 


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