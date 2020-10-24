Европейские индексы - 23-10-20

МОСКВА, 24 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.82% и составил 12645.75 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 4824.88 пункта, британский FTSE вырос на 1.29% и составил 5860.28 пункта, а российский RTSI вырос на 0.76% и составил 1164.06 пункта.