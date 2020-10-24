Европейские индексы - 23-10-20
МОСКВА, 24 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 октября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.82% и составил 12645.75 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 4824.88 пункта, британский FTSE вырос на 1.29% и составил 5860.28 пункта, а российский RTSI вырос на 0.76% и составил 1164.06 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 09:02 Европейские индексы - 23-10-20
- 09:01 Американские индексы - 23-10-20
- 08:59 Цены на цветные металлы - 23-10-20
- 08:58 Цены на драгоценные металлы - 23-10-20
- 08:57 Цены на нефть снизились - 23-10-20
- 02:02 Около 90 тыс арцахцев стали вынужденными переселенцами, потеряли свои дома и имущество: Мнацаканян
- 01:36 Глава МИД Армении назвал переговоры в Вашингтоне продуктивными
- 01:00 Лоббистская компания Mercury Public Affairs расторгла контракт с Турцией
- 00:28 Боррель и Помпео призвали внешние стороны воздержаться от опасных действий в зоне НК
- 00:24 Опубликованы кадры обстрела Степанакерта азербайджанскими ВС
- 00:08 Главы МИД Канады и Греции обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта
- 00:06 Мнацаканян и О'Брайен подчеркнули безальтернативность формата Минской группы ОБСЕ
- 00:03 Genocide Watch «присвоила» Азербайджану 9-ю степень угрозы геноцида и 10-ю степень отрицания
- 23.10-23:49 Мнацаканян в эфире CNN рассказал об атаках ВС Азербайджана на населенные пункты Арцаха
- 23.10-23:22 В результате обстрела общины Аветараноц ранен один мирный житель
- 23.10-22:46 В результате обстрела ВС Азербайджана в Степанакерте повреждены постройки и газопровод
- 23.10-22:31 По сравнению с первыми днями интенсивность огня на линии соприкосновения снизилась
- 23.10-22:27 Арцрун Ованнисян заверил, что войско на передовой ни в чем не нуждается
- 23.10-22:21 Помпео призвал Армению и Азербайджан к переговорам по существу
- 23.10-22:12 Напряженность на фронте сохраняется, в основном ведутся локальные бои
- 23.10-21:53 Конгрессмены США призвали ввести санкции Магнитского в отношении азербайджанских чиновников
- 23.10-21:48 Конгрессмен Барбара Ли призвала Майка Помпео четко осудить агрессию Азербайджана
- 23.10-21:39 Армия обороны очень скоро нанесет ответный удар, пощады не будет: Ваграм Погосян
- 23.10-21:35 Цель Баку - истребить коренной народ Арцаха: Мнацаканян главе МИД Швейцарии
- 23.10-21:32 Ситуация в городе Мартакерт Арцаха на данный момент спокойная
09:52, 17.10.2020
Просмотрели 3920 раз Террористов могут уничтожить и на территории Азербайджана. Турция уже вошла в Азербайджан
00:57, 19.10.2020
Просмотрели 3348 раз Омбудсмен Армении получил сообщение об обезглавливании азербайджанцами армянского солдата
09:07, 18.10.2020
Просмотрели 2766 раз Азербайджан атаковал водохранилище Худаферин на границе Ирана и Арцаха
20:18, 20.10.2020
Просмотрели 2360 раз Уничтожение беспилотников Bayraktar может повлиять и на переговоры, и на военные действия: политолог
10:29, 17.10.2020
Просмотрели 2176 раз Важный перекресток. Почему США должны рассмотреть вопрос отношений с Арцахом?