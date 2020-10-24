Глава МИД Армении назвал переговоры в Вашингтоне продуктивными

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян считает эффективными встречи в Вашингтоне по ситуации в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс, Мнацаканян сказал об этом в ходе обсуждения в Atlantic Council.

«Мы приехали работать с нашими американскими коллегами. У нас были утром очень продуктивные встречи. Мы продолжим нашу работу по поиску пути к очень конкретным и важным целям: установление режима прекращения огня, возвращение к мирному разрешению», - сказал Мнацаканян.

Зограб Мнацаканян отметил, что проделана большая работа на уровне сопредседателей Минской группы ОБСЕ, президентов и министров иностранных дел стран-сопредседателей.

«На уровне президентов стран были сделаны заявления о прекращении огня, которые также были подтверждены министрами иностранных дел. 10 октября мы провели очень длительные консультации при посредничестве министра иностранных дел России, достигли договоренности об установлении гуманитарного прекращения огня, которое не соблюдалось Азербайджаном, а затем 17 октября было достигнуто еще одно такое соглашение, которое снова не было соблюдено Азербайджано», - сказал Зограб Мнацаканян.

Министр иностранных дел Армении отметил, что сейчас армянская сторона ведет борьбу с тремя противниками - Азербайджаном, Турцией и международными террористами, которые 27 сентября начали войну против Арцаха.

Зограб Мнацаканян встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Майка Помпео и другими высокопоставленными лицами.