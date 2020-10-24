Опубликованы кадры обстрела Степанакерта азербайджанскими ВС
00:24, 24 Октябрь, 2020
Единый армянский информационный центр опубликовал кадры обстрела Степанакерта вооруженными силами Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, 24 октября враг снова нанес ракетные удары по столице Арцаха Степанакерту, нарушив нормы международного гуманитарного права.
В результате ракетного обстрела сгорел автомобиль, а близлежащие магазины и постройки, имеющие хозяйственное значение, были разрушены. Пострадал и газопровод, питающий район. Жертв и раненых среди населения в результате ракетного обстрела нет.
В настоящее время пожарные спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям осуществляют работы по пожаротушению.
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