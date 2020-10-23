По сравнению с первыми днями интенсивность огня на линии соприкосновения снизилась
22:31, 23 Октябрь, 2020
По сравнению с первыми днями широкомасштабной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, интенсивность огня на линии соприкосновения снизилась. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 23 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
«Интенсивность огня снизилась. В конце концов стороны несут потери, вооруженные силы сторон теряют соответствующий потенциал, последующие дни не могут сравниться с большей динамикой первого дня, но в некоторых местах при попытке атаковать или атаковать определенные населенные пункты, позиции, иногда краткосрочно, эта плотность сразу же поднимется снова», - сказал Ованнисян.
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