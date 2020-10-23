По сравнению с первыми днями интенсивность огня на линии соприкосновения снизилась

По сравнению с первыми днями широкомасштабной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, интенсивность огня на линии соприкосновения снизилась. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 23 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Интенсивность огня снизилась. В конце концов стороны несут потери, вооруженные силы сторон теряют соответствующий потенциал, последующие дни не могут сравниться с большей динамикой первого дня, но в некоторых местах при попытке атаковать или атаковать определенные населенные пункты, позиции, иногда краткосрочно, эта плотность сразу же поднимется снова», - сказал Ованнисян.