Президент США Дональд Трамп заявил, что участвует в переговорах по Нагорному Карабаху. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили журналисты президентского пула.

"Трамп заявил, что участвует в посредничестве между Арменией и Азербайджаном, но не стал сообщать, говорил ли он с лидерами стран", - сообщили журналисты пула.

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана в пятницу в Вашингтоне провели отдельные встречи с госсекретарем США Майком Помпео.