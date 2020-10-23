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Трамп заявил, что участвует в переговорах по Нагорному Карабаху

Трамп заявил, что участвует в переговорах по Нагорному Карабаху

Президент США Дональд Трамп заявил, что участвует в переговорах по Нагорному Карабаху. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили журналисты президентского пула.

"Трамп заявил, что участвует в посредничестве между Арменией и Азербайджаном, но не стал сообщать, говорил ли он с лидерами стран", - сообщили журналисты пула.

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана в пятницу в Вашингтоне провели отдельные встречи с госсекретарем США Майком Помпео.


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