1800 долларов за Карабах: «Новая газета» опубликовала статью о сирийских боевиках в Азербайджане

Российская «Новая газета» опубликовала статью, в которой представляет механизмы вербовки и маршрут отправки боевиков из Сирии в Нагорный Карабах. Как сообщает Арменпресс, автор статьи Вадих Эль-Хайек отмечает, что хотя по сей день Турция и Азербайджан отрицают информацию о переброске наемников из Сирии в зону нагорно-карабахского конфликта и опровергают заявления властей разных стран, но факты говорят об обратном.

В статье приведено фото человека, которого зовут Мохаммед Шаалан, он сириец, родом из маленького города Аль-Атариб близ Алеппо. Шаалан прежде воевал в составе бригады Сувар аль-Шам, входящей в состав Свободной сирийской армии. С началом боевых действий в Нагорном Карабахе отправился туда, воевать за Азербайджан. Был убит в первые же дни конфликта.

Автор приводит также данные Сирийского наблюдательного центра по правам человека (Syrian observatory for human rights), согласно которым к настоящему времени в боях в Нагорном Карабахе погибло 134 гражданина Сирии: 13 из них — в последние 48 часов. Все они были рекрутированы турецкими гражданами для участия в конфликте на стороне Азербайджана.

«Наши источники дают другие, гораздо большие, цифры потерь среди сирийцев. Согласно информации, которой поделились с «Новой» представители светской оппозиции в Сирии, с начала конфликта в Карабахе было убито более 185 сирийских наемников», - пишет Вадих Эль-Хайек.

Он отмечает, что некоторые сирийцы, отправленные в Азербайджан, уже обратились к своим турецким кураторам с просьбой помочь им вернуться на родину — без выплаты причитающейся зарплаты.

«Сложно сказать, сколько всего сирийцев ныне находится в Азербайджане, однако самые первые сообщения из Идлиба приводят цифру в 1000 человек. Важно понимать, что именно тогда, в первые дни конфликта, и шел основной набор. Впоследствии он был несколько сокращен по той причине, что в Карабахе имеет место другой характер боестолкновения: там нет прямого контакта с пехотой противника, бои пока ведутся преимущественно с помощью дронов и артиллерии. Но мы не знаем, не потребуется ли Азербайджану свежая сирийская кровь», - говорится в статье.

Ранее «Новая газета» уже сообщала о развернутой в сирийском Идлибе системе вербовки боевиков и об условиях участия в войне на стороне Азербайджана. Сейчас Вадиху Эль-Хайеку удалось установить подробности того, как осуществлялся набор бойцов, отправляемых в Карабах. В процессе принимали участие сразу несколько боевых группировок в Идлибе и Южной Турции.

«Вот имена сирийских полевых командиров, непосредственно задействованных в вербовке:

Мустафа Сейджари — один из командиров сформированной под эгидой Турции «Сирийской национальной армии», ранее представлявший боевую бригаду «Мутасим» в Северной Сирии.

Абу Амша — лидер бригады «Сулейман Шах».

Сеиф Абу Бакр — лидер бригады «Хамза».

Командиры «бригады Султана Мурата», - отметил автор статьи.

Наемникам предлагались привлекательные условия: ежемесячная зарплата в 1800 долларов, которую боец получит сразу по возвращении. В случае невозвращения — его семья получит эти деньги, а также еще 30 000 долларов.

«При любом исходе комбатанту и его семье гарантировано также турецкое гражданство.

На таких условиях огромное число сирийцев готовы поехать воевать за интересы Турции в Азербайджане.

Эти мужчины, которые в Идлибе получали зарплату в 600 турецких лир (примерно 77 долларов) за участие в боевых действиях против армии Асада, видят теперь возможность выбраться из бедности и заработать достаточно денег, чтобы жениться и иметь нормальный дом, вместо того чтобы жить в палатке под дождем и снегом. Их много, это целое поколение, выросшее во время сирийской гражданской войны. 14-летний мальчик в начале сирийской революции превратился в 24-летнего молодого человека, живущего в ужасных условиях в лагере беженцев, не имеющего никаких перспектив.

Это поколение — костяк верных Турции боевиков, которых президент Эрдоган использует в конфликтах от Кавказа до Северной Африки, противопоставляя эту силу России», - отмечается в статье.

Отмечается, что сейчас становится все более очевидным общее обстоятельство, связывающее сирийских боевиков, сражающихся на стороне Турции в Карабахе: в основном это сирийцы-туркоманы. Туркоманы — турецкий субэтнос, компактно проживающий на севере Сирии.

Исторически они лояльны Турции, и многие из них твердо верят в идею «голубой родины».

«Доктрина «голубой родины» (mavi vatan по-турецки) — это официально заявленная и реализуемая с 2006 года внешнеполитическая инициатива президента Турции Эрдогана, апеллирующая к славе Османской империи. Как известно, османы контролировали морские пути от Средиземного моря к Черному, а также земли, лежащие между ними, в том числе Крым», - говорится в статье.